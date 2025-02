Discussões, trocas de socos e mortes marcam trânsito em Goiás Brigas entre motoristas e motociclistas são frequentemente registradas no estado Balanço Geral Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h44 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h44 ) twitter

Em Goiás, brigas de trânsito são frequentemente registradas. Na última semana, dois homens foram flagrados trocando socos na Avenida Mangalô, em Goiânia (GO), durante uma discussão.

No ano passado, após um acidente, um homem subiu no capô de um carro, para impedir que o motorista fugisse, mas caiu do veículo, bateu a cabeça no asfalto e morreu. Na mesma época, uma briga em uma avenida de Rio Verde (GO) deixou um caminhoneiro morto.

De acordo com a lei, brigar no trânsito pode acarretar sanções, com penas de 15 a 30 dias de prisão.