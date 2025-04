Distribuidora faz ‘gato’ e furta R$ 30 mil em energia elétrica Dono do estabelecimento, que fica no bairro da Vitória, em Goiânia (GO), foi preso Balanço Geral Goiás|Do R7 23/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h13 ) twitter

Em Goiânia (GO), fiscais da Equatorial descobriram um furto de energia elétrica em uma distribuidora de bebidas no bairro da Vitória.

O estabelecimento, que já tinha uma dívida de R$ 90 mil com a empresa, realizou uma ligação direta à rede elétrica e causou um prejuízo de R$ 30 mil. No total, o débito da distribuidora com a Equatorial agora é de R$ 120 mil. O proprietário do local foi preso em flagrante, mas pagou fiança para responder em liberdade.

A Polícia Civil investiga o caso, ressaltando que o furto de energia é crime e pode resultar em prisão.