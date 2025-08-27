Dois adolescentes são apreendidos após furtarem escola durante a madrugada Os menores infratores, de 14 e 16 anos, furtaram uma TV 50 polegadas e alimentos Balanço Geral Goiás|Do R7 27/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h43 ) twitter

Dois irmãos adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos após furtarem uma escola em Aparecida de Goiânia (GO). Eles invadiram o local durante a madrugada, danificaram portas e janelas, e furtaram uma TV 50 polegadas, além de alimentos. Com eles, a polícia conseguiu recuperar a televisão furtada. Um terceiro envolvido, de 15 anos, ainda não foi localizado.