Dois carros pegam fogo em garagem de prédio no Marista O fogo provocou danos à parte hidráulica e ao revestimento das paredes da garagem, mas não deixou feridos Balanço Geral Goiás|Do R7 10/03/2025 - 11h54 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h54 )

Dois carros pegaram fogo na garagem de um prédio no setor Marista, em Goiânia (GO). O incêndio provocou danos à parte hidráulica e ao revestimento das paredes da garagem.

Os moradores do prédio, incluindo idosos e pessoas com mobilidade reduzida, precisaram evacuar rapidamente devido à fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou 2.000 litros de água para extinguir o incêndio, que começou no motor de uma caminhonete.

O resultado da perícia irá determinar as causas do incidente e possíveis danos estruturais. Apesar do susto, não houve feridos.