Dois homens são presos após saírem no soco em pizzaria A polícia foi acionada e, quando chegou no local, foi confrontada e desacatada pelos indivíduos, que estavam bêbados Balanço Geral Goiás|Do R7 23/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h02 )

Dois homens foram presos após saírem no soco em uma pizzaria. Os funcionários do estabelecimento acionaram a polícia e, quando os agentes chegaram no local, foram confrontados e desacatados pelos dois indivíduos, que estavam bêbados. Um deles ainda tentou pegar a arma de um policial. Segundo a ROTAM, os dois são colegas de trabalho e vieram de Brasília (DF) para trabalhar em Goiás.