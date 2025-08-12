Dois irmãos são baleados por policial civil durante festa familiar em Aparecida (GO)
Os disparos aconteceram após uma reclamação do policial sobre o som alto da comemoração
Dois irmãos foram baleados por um policial civil durante uma festa familiar em Aparecida (GO). Os disparos aconteceram após uma reclamação do policial sobre o som alto da comemoração. Um dos irmãos, André Luiz Carvalho, foi internado em estado grave, enquanto o outro, Wanderluiz Carvalho, sofreu ferimentos leves. O policial alegou ter agido em legítima defesa após se sentir ameaçado.