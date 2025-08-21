Dois suspeitos são procurados por furtos na região de Campinas, em Goiânia Um deles furtou objetos de dentro de um carro e deixou um prejuízo de R$ 8 mil para a vítima Balanço Geral Goiás|Do R7 21/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h57 ) twitter

Dois casos de furto foram registrados na região de Campinas, em Goiânia (GO). O primeiro aconteceu na madrugada de segunda (18), quando um ladrão furtou a bateria de um veículo de uma loja de pneus. O segundo aconteceu durante o dia e deixou um prejuízo de R$ 8 mil a uma jovem que teve vários itens furtados de dentro do próprio carro. A polícia busca os suspeitos.