Dono de bar leva tiro no olho após pedir para clientes se retirarem Caso aconteceu em Trindade (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 27/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Trindade (GO), o dono de um bar foi baleado, após pedir para dois casais que estavam causando confusão se retirarem do estabelecimento.

Segundo relatos de um funcionário, os clientes foram embora, mas pouco tempo depois voltaram acompanhados de um terceiro homem armado, tio de um dos homens, que disparou pelo menos cinco vezes, acertando o proprietário.

Aleandro Soares de Carvalho, dono do bar, foi atingido no maxilar e no olho, mas passou por cirurgia e está em recuperação.

Dois homens envolvidos na confusão foram presos, mas o atirador ainda está foragido.