Dono de lanchonete dá troco em golpista que pagou pedido com Pix falso Após perceber que o comprovante era fraudulento, o comerciante, Vitor de Souza, decidiu brincar com a situação e enviou um pedido de comida falso para a cliente Balanço Geral Goiás|Do R7 25/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h38 )

A RECORD conversou com o dono da lanchonete que revidou um golpe de pagamento com falso Pix em Anápolis (GO). Após perceber que o comprovante era fraudulento, o comerciante Vitor de Souza decidiu brincar com a situação e enviou um pedido de comida falso para a cliente. No momento da entrega, o entregador da lanchonete relatou que a golpista apresentou nervosismo ao receber o pedido.