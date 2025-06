Donos de loja de carros de luxo são presos após denúncias de estelionato O estabelecimento, que fica no setor Bueno, em Goiânia (GO), está sob investigação por fraudes em contratos e não devolução de veículos Balanço Geral Goiás|Do R7 12/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h17 ) twitter

Uma empresa de carros de luxo em Goiânia (GO) está sob investigação por estelionato e associação criminosa. A polícia prendeu os donos do estabelecimento, que fica no setor Bueno, após denúncias de fraudes em contratos e não devolução de veículos. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 10 milhões.