Duas estudantes de medicina morrem em acidente na BR-060, em Goiás

Duas estudantes de medicina morreram em um acidente na BR-060, em Indiara (GO).

O incidente aconteceu na segunda-feira (05), quando cinco universitárias voltavam de Goiânia (GO) para Mineiros (GO), onde estudavam. Durante o trajeto, o carro em que elas estavam saiu da pista e capotou.

As duas vítimas fatais, Camila de Paula Lopes Cavalcante, de 19 anos, e Anna Luyza Carvalho, de 21 anos, estavam no banco de trás. Uma terceira estudante, que também estava no assento de trás, está internada em estado grave. A motorista do veículo e a passageira da frente foram socorridas e não correm risco de vida.

A RECORD conversou com o avô de Camila, que compartilhou uma mensagem tocante sobre a importância da convivência familiar e a imprevisibilidade da vida.

‌



A polícia investiga as causas do acidente.