Dupla é presa ao tentar aplicar golpe de R$ 80 mil em empresa
Os suspeitos usaram documentos falsos para retirar uma mercadoria no estabelecimento, mas o dono suspeitou e acionou a PM
Uma dupla foi presa ao tentar aplicar o ‘golpe da compra falsa’ em uma empresa de Goiânia (GO). Os suspeitos usaram documentos falsos e alegaram ser freteiros contratados para retirar a mercadoria, avaliada em R$ 80 mil, mas o dono da empresa desconfiou e acionou a Polícia Militar. Eles não revelaram quem seriam os verdadeiros destinatários da mercadoria.