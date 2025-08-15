Dupla é presa ao tentar aplicar golpe de R$ 80 mil em empresa Os suspeitos usaram documentos falsos para retirar uma mercadoria no estabelecimento, mas o dono suspeitou e acionou a PM Balanço Geral Goiás|Do R7 15/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h29 ) twitter

Uma dupla foi presa ao tentar aplicar o ‘golpe da compra falsa’ em uma empresa de Goiânia (GO). Os suspeitos usaram documentos falsos e alegaram ser freteiros contratados para retirar a mercadoria, avaliada em R$ 80 mil, mas o dono da empresa desconfiou e acionou a Polícia Militar. Eles não revelaram quem seriam os verdadeiros destinatários da mercadoria.