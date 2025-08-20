Empresa de locação de veículos leva golpe de R$ 10 milhões em Goiânia Cerca de 430 veículos foram locados para uma empresa de engenharia, que não cumpriu com os pagamentos Balanço Geral Goiás|Do R7 20/08/2025 - 16h42 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h42 ) twitter

Uma empresa de locação de veículos em Goiânia (GO) foi vítima de um golpe milionário. Cerca de 430 veículos foram locados para uma empresa de engenharia, que não cumpriu com os pagamentos. O prejuízo chega a quase R$ 10 milhões. A polícia investiga o caso, pois muitos veículos não foram localizados e os rastreadores foram removidos. A empresa de engenharia ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.