Entregador morre após ser atropelado por motorista bêbado em Senador Canedo (GO) Condutor do carro não respeitou o sinal de pare e atingiu em cheio a moto da vítima, que morreu no local

Balanço Geral Goiás|Do R7 19/05/2025 - 15h33 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share