Entrevista exclusiva: dona de berçário fala pela primeira vez de tragédia Flaviane Lima Souza deu detalhes sobre o dia em que esqueceu o menino Salomão dentro do carro Balanço Geral Goiás|Do R7 11/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h39 )

Em conversa exclusiva com a Record GO, Flaviane Lima Souza, dona do berçário de Nerópolis (GO), deu detalhes sobre o dia em que esqueceu o menino Salomão dentro do carro, ocasionando na morte da criança.

A Record conversou também com os pais de Salomão, que compartilharam suas dores.

Nessa reportagem especial, é possível entender a dor das famílias, o impacto emocional e as consequências legais enfrentadas por Flaviane, que foi indiciada por homicídio culposo.