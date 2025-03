Evento ‘Bora de Bike’ reúne centenas de pessoas em Planaltina de Goiás Com energia e animação, participantes de todas as idades desfrutaram de um percurso de 10,5 km pela cidade Balanço Geral Goiás|Do R7 18/03/2025 - 13h36 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento ‘Bora de Bike’, que aconteceu no domingo (16) em Planaltina de Goiás (GO), reuniu diversas famílias para celebrar, com uma animada pedalada, a saúde e o aniversário da cidade.

Com energia e animação, participantes de todas as idades desfrutaram de um percurso de 10,5 km, enfatizando a importância do ciclismo para o bem-estar mental e físico.

A iniciativa, apoiada por parceiros como a Record, também enfatizou a segurança no trânsito e a inclusão, promovendo um estilo de vida saudável.

Além da pedalada, o evento contou com música, sorteios de bicicletas e a participação entusiástica da comunidade local.