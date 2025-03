Evento reúne comitivas de muladeiros na Pecuária de Goiânia Segunda edição do Encontro de Comitivas de Muladeiros acontece até 30 de março Balanço Geral Goiás|Do R7 27/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h49 ) twitter

Goiânia (GO) sedia, até 30 de março, o 2º Encontro de Comitivas de Muladeiros. O evento reúne as mulas de elite mais valorizadas do Brasil, com a participação de 100 comitivas de várias partes do país.

Realizado no Parque de Exposição Agropecuária, mais conhecido como Pecuária, o encontro já atraiu cerca de 30 mil visitantes. Os participantes compartilham suas experiências, desde a preparação de alimentos típicos, como bolinho de polvilho e café caipira, até a importância de manter tradições e a participação ativa das mulheres.

O evento também promove a valorização dos animais, com exposição de mulas que podem custar até R$50 mil.