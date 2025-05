Ex-funcionário furta e incendeia carro de antigo patrão Após ser preso, suspeito alegou para a polícia que não se lembrava dos atos porque estava bêbado Balanço Geral Goiás|Do R7 12/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h59 ) twitter

Um ex-funcionário de uma loja de móveis em Rio Verde (GO) foi preso após furtar e incendiar o veículo do antigo patrão. O suspeito, identificado por meio de câmeras de segurança, alegou para a polícia que não se lembrava dos atos porque estava bêbado. Além do furto e incêndio, ele também cometeu um roubo usando o veículo. A Polícia Civil investiga o motivo do ataque ao ex-patrão.