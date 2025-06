Falso dono de apartamento é preso por aplicar golpes em Caldas Novas (GO) Bruno dos Santos, de 33 anos, exigia transferência antecipada das vítimas, mas não entregava contratos ou chaves Balanço Geral Goiás|Do R7 06/06/2025 - 16h39 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h39 ) twitter

Um homem foi preso em Caldas Novas (GO) por aplicar golpes de aluguel. O suspeito, Bruno dos Santos, de 33 anos, fingia ser dono de um apartamento na cidade para locação mensal ou por temporada. Ele exigia transferência antecipada dos locadores, mas não entregava contratos ou chaves. Ao ser confrontado, ameaçava as vítimas com vídeos de armas e alegava ligação com facções criminosas.