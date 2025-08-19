Família busca idosa com Alzheimer que desapareceu em Anápolis (GO)
Mariana Machado Cerqueira, de 85 anos, foi vista pela última vez na Vila Mariana
Uma mulher identificada como Mariana Machado Cerqueira, de 85 anos, está desaparecida desde o dia 14 em Anápolis (GO). A idosa, que sofre de Alzheimer, foi vista pela última vez na Vila Mariana. A família tem feito buscas incansáveis e enfrentado trotes que dificultam o processo. Informações sobre o paradeiro da idosa podem ser comunicadas pelo número (62) 99262-6629.