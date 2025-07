Família comemora aniversário de galinha de estimação em Goiânia A ave, Mississipi, tratada como um verdadeiro pet, vive solta pela casa e é o xodó da família Balanço Geral Goiás|Do R7 16/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma família organizou uma festa de aniversário para a galinha de estimação de seis anos em Goiânia (GO). A ave, Mississipi, tratada como um verdadeiro pet, vive solta pela casa e é o xodó da família, provando que qualquer animal pode ser um membro querido do lar. O evento, que começou como um simples almoço, se transformou em uma celebração completa com bolo, decoração temática e lembrancinhas.