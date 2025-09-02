Família de goiano morto na Bolívia contesta laudo cadavérico
O documento possui alguns erros, como a menção de um útero em Igor, que morreu possivelmente por asfixia após ser abordado por seguranças
A família de Igor Rafael Oliveira Souza, goiano morto na Bolívia, contestou o laudo cadavérico do rapaz. O documento possui alguns erros, como a menção de um útero em Igor, que morreu possivelmente por asfixia após ser abordado por seguranças em Santa Cruz de La Sierra. A família busca um novo exame e apoio da Embaixada do Brasil para reverter o julgamento dos seguranças envolvidos.