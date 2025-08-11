Logo R7.com
Família de radialista morto em acidente pede por justiça

Silvano de Lima foi atropelado por uma motorista que alegou ter cochilado ao volante, na GO-070

Balanço Geral Goiás|Do R7

A família do radialista Silvano de Lima, que morreu em um acidente na GO-070, pede por justiça. Silvano foi atropelado por uma motorista que alegou ter cochilado ao volante. A motorista prestou depoimento, mas foi liberada e não entrou em contato com a família do radialista desde o acidente. A RECORD procurou a defesa da motorista, mas não obteve retorno.

