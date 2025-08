Família é presa por golpes milionários em vendas de carros de luxo em Goiás O grupo criava confiança nas vítimas com transações iniciais bem-sucedidas, mas usava documentos falsos para receber o valor dos veículos Balanço Geral Goiás|Do R7 06/08/2025 - 16h56 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h56 ) twitter

Seis membros de uma mesma família foram presos por aplicar golpes em vendas de carros de luxo em Goiás. O grupo criava confiança nas vítimas com transações iniciais bem-sucedidas, mas usava documentos falsos para receber o valor dos veículos. A operação Mensa Ficto resultou em prisões e apreensões, com a intenção de ressarcir as vítimas.