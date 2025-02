Família goiana impedida de viajar com cadela é indenizada O caso aconteceu em setembro de 2023, quando a família voltava de uma viagem na Europa e foi barrada no embarque em um aeroporto da França Balanço Geral Goiás|Do R7 19/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma família goiana foi indenizada após ser impedida de viajar com a cadela de estimação em um aeroporto na França. O caso aconteceu em setembro de 2023, quando a família voltava de uma viagem na Europa e foi barrada no embarque porque a companhia aérea não encontrou os documentos de viagem da cachorrinha caramelo, chamada ‘Sol’.

Além de ser obrigada a pagar por uma nova passagem para o animal, a família precisou esperar por um novo voo no Aeroporto de León, na França, por dois dias, sem receber apoio da companhia.

Ao chegar em Goiânia (GO), a família procurou o advogado David Maycon para conseguir reembolso dos gastos e ser indenizada pelos danos morais sofridos. A empresa aérea cumpriu com a decisão arbitrada e pagou à família uma indenização no valor de R$30 mil.