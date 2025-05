Família procura cachorro levado por homem no setor Finsocial, em Goiânia Animal fugiu de casa e foi furtado por indivíduo que saía de uma igreja Balanço Geral Goiás|Do R7 22/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cachorro de uma família foi levado por um homem após fugir de casa no setor Finsocial, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o homem saiu de uma igreja, onde acontecia um velório, com o animal debaixo do braço. A família do cachorro pede ajuda para localizá-lo. Qualquer informação pode ser passada pelo número (62) 99333-0992.