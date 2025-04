Fiado só amanhã: cliente se enfurece após recusa de venda fiada em distribuidora Caso aconteceu no Residencial Goiânia Viva, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h14 ) twitter

Em uma distribuidora de bebidas de Goiânia (GO), um homem quebrou garrafas de bebidas após ser informado que não poderia comprar fiado.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram quando o homem, enfurecido, pegou duas garrafas de pinga que estavam no balcão e as arremessou no chão. O caso aconteceu no Residencial Goiânia Viva e não foi oficialmente registrado na polícia.