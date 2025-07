Filho furta R$ 15 mil do pai para apostar no ‘jogo do tigrinho’ Para a polícia, o homem confessou o furto e alegou estar viciado em jogos de azar Balanço Geral Goiás|Do R7 02/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h03 ) twitter

Em Rio Verde (GO), um homem de 28 anos furtou R$ 15 mil do próprio pai, de 68 anos, para gastar com o ‘jogo do tigrinho’. Inicialmente, ele pediu mil reais emprestado ao idoso para pagar uma dívida, mas, na hora de fazer a transferência, tirou todo o dinheiro da conta. O pai acionou a polícia e o homem foi preso. Ele confessou o furto e alegou estar viciado em jogos de azar.