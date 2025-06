Filhote de anta é resgatado na zona rural de Rio Verde (GO) Os moradores da região cuidaram do animal até a chegada dos bombeiros Balanço Geral Goiás|Do R7 05/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um filhote de anta foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na zona rural de Rio Verde (GO). Os moradores da região cuidaram do animal até a chegada dos bombeiros, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, levaram o filhote ao CETAS de Goiânia (GO).