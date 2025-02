Funcionário desvia R$400 mil de empresa pequena Homem fazia compras no cartão da companhia e foi descoberto pela proprietária, que acionou a justiça Balanço Geral Goiás|Do R7 23/01/2025 - 14h18 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h18 ) twitter

Em Goiás, um funcionário desviou cerca de R$400 mil de uma empresa de pequeno porte. O homem foi contratado em 2018 e, com o passar dos anos, a proprietária do local percebeu que valores irregulares estavam aparecendo no cartão da companhia. Além disso, o homem chegou a demitir funcionários de confiança e contratar amigos pessoais com o objetivo de favorecê-los.

Por meio de uma investigação particular, a mulher descobriu que o prejuízo à empresa chegava a R$400 mil. Ela, então, contratou um advogado e deu entrada em um processo judicial.

Ao perceber que havia sido descoberto, o funcionário pediu demissão. Nesta semana, a justiça determinou que o ex-funcionário deverá devolver cerca de R$200 mil para a vítima.