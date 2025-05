Gangue dos macacos em Anápolis: morador leva mordida e fica 8 dias internado O grupo, formado por macacos-prego, saguis e micos, vive no Parque Onofre Quinan e tem atacado a população que frequenta o parque Balanço Geral Goiás|Do R7 20/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma gangue de macacos está aterrorizando os moradores de Anápolis (GO). O grupo, formado por macacos-prego, saguis e micos, vive no Parque Onofre Quinan e tem atacado a população que frequenta o parque. A RECORD conversou com uma das vítimas dos macacos, Nivaldo Santana, que sofreu uma mordida no tornozelo e precisou ficar internado por 8 dias.

#RecordTV #RecordGO #BalançoGeralGO #Notícias