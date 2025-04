Goianas são presas por envolvimento em tráfico de medicamentos para os EUA Em dois anos, foram realizadas 150 remessas ilegais no valor total de R$ 4 milhões Balanço Geral Goiás|Do R7 25/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h23 ) twitter

Duas pessoas foram presas em Goiânia (GO) por envolvimento com tráfico de remédios do Brasil para os Estados Unidos. As duas suspeitas são uma irmã e uma cunhada de Douglas Reis de Souza, farmacêutico goiano preso em março nos EUA por operar uma farmácia clandestina em Boston.

A operação da PRF, realizada em Goiás e outros estados, resultou em 23 mandados de prisão. Segundo informações, os envolvidos utilizavam receituários falsos para enviar medicamentos, como calmantes e antibióticos, do Brasil para o país norte-americano.

Em dois anos, os suspeitos realizaram 150 remessas ilegais, totalizando uma tonelada de medicamentos. O esquema movimentou cerca de R$ 4 milhões.