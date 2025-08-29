Goiânia segue sem chuvas após quase três meses de estiagem
O SIMEHGO confirmou nebulosidade na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, mas a seca persiste
Goiânia (GO) segue sem chuvas significativas há quase três meses. Já em algumas regiões, como Buriti de Goiás e Itajá, chuvas passageiras foram registradas. O SIMEHGO confirmou nebulosidade na divisa do estado com Mato Grosso do Sul, mas a estiagem persiste. A sensação de calor e baixa umidade é intensa, agravada por queimadas que aumentam a poluição e a fuligem nas cidades.