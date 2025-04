Goiás se consolida como destaque na piscicultura e espera aumento no consumo de peixe Estado produz mais de 30 mil toneladas por ano e reforça fiscalização para garantir qualidade Balanço Geral Goiás|Do R7 07/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h06 ) twitter

O estado de Goiás destaca-se na produção de mais de 30 mil toneladas de peixes por ano, com foco na piscicultura em tanques.

O consumo de peixe tem aumentado significativamente, com expectativa de crescimento de 30% no número de clientes. A agrodefesa intensifica o monitoramento da qualidade do pescado, garantindo boas práticas de transporte e segurança para o consumidor.

Goiás ocupa a 11ª posição no ranking nacional de produção em tanques, segundo o Anuário Peixe BR de 2025.