Golpe do amor: cantor sertanejo é preso por enganar mais de 40 mulheres no DF Uma das vítimas chegou a fazer um empréstimo e a financiar um carro para o suspeito Balanço Geral Goiás|Do R7 30/06/2025 - 16h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h09 )

Um cantor sertanejo foi preso em Brasília (DF) acusado de enganar mais de 40 mulheres. Wagner Santos Oliveira, de 43 anos, usava as redes sociais para conquistar vítimas e pedir dinheiro, alegando problemas com a Receita Federal. Uma das vítimas chegou a fazer um empréstimo e a financiar um carro para o suspeito. A prisão foi realizada após a ex-namorada do cantor denunciá-lo à polícia.