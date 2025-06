Golpe do amor: homem é condenado a indenizar vítima por estelionato sentimental Vanderley Araújo foi acusado de se envolver com a vítima e prometer se casar com ela enquanto pedia dinheiro sob falsos pretextos Balanço Geral Goiás|Do R7 02/06/2025 - 15h10 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Aparecida (GO), uma mulher de 59 anos venceu na Justiça contra um estelionatário sentimental. O homem, Vanderley Araújo, foi acusado de se envolver com a vítima e prometer se casar com ela enquanto pedia dinheiro sob falsos pretextos. A Justiça determinou que ele pague R$ 12 mil à vítima. Vanderley, que já responde a vários processos, inclusive pela Lei Maria da Penha, negou as acusações.