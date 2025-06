Golpe do book fotográfico: mulheres são presas por enganar pais de crianças As vítimas eram enganadas e induzidas a pagar por pacotes fotográficos que chegavam a R$ 15 mil Balanço Geral Goiás|Do R7 23/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro mulheres foram presas por aplicar o golpe do ‘book fotográfico’ em Goiânia (GO). As suspeitas abordavam pais de crianças em shoppings e pelas redes sociais com promessas de carreiras na TV e publicidades. As famílias eram enganadas e induzidas a pagar por pacotes fotográficos para as crianças que chegavam a R$ 15 mil. As quatro suspeitas foram presas em um hotel de luxo.