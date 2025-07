Golpista envia falso PIX e causa prejuízo de R$ 15 mil em loja de construção O proprietário do estabelecimento percebeu a fraude ao verificar que o dinheiro não havia caído na conta Balanço Geral Goiás|Do R7 10/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h33 ) twitter

Um homem foi descoberto fraudando pagamentos via PIX em Goiás. A descoberta aconteceu após o suspeito gastar R$ 15 mil em uma loja de materiais de construção e enviar comprovantes falsos de pagamento. O proprietário do local, no fim do mês, percebeu a fraude ao verificar que o dinheiro não havia caído na conta. O suspeito, que ainda não foi preso, poderá pegar até 5 anos de prisão por estelionato.