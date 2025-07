Golpistas usam links patrocinados para aplicar golpes em consumidores Uma vítima de Goiás, ao tentar emitir a segunda via de uma conta de água, foi enganada por um site falso da Saneago, que desviou o pagamento Balanço Geral Goiás|Do R7 02/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h57 ) twitter

Criminosos estão usando links patrocinados no Google para aplicar golpes em consumidores desatentos. Uma vítima de Goiás, ao tentar emitir a segunda via de uma conta de água, foi enganada por um site falso da Saneago, que desviou o pagamento. Os golpistas têm investido em anúncios para aparecer no topo das buscas e a orientação é sempre verificar o domínio do site antes de realizar pagamentos online.