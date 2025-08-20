Logo R7.com
Grupo de empresas que fraudava licitações é investigado em Caçu (GO)

Segundo informações, as empresas envolvidas abriam novas firmas para garantir vitórias em licitações

Balanço Geral Goiás|Do R7

A Polícia Federal desmantelou um grupo de empresas especializado em fraudar licitações no município de Caçu (GO). As empresas envolvidas abriam novas firmas para garantir vitórias em licitações. Foram cumpridos três mandados de busca em Goiânia e Caçu. A investigação continua para prender os responsáveis e apurar a participação de agentes públicos no esquema.

