Grupo é flagrado furtando combustível de caminhões, em Senador Canedo (GO) Polícia prendeu quatro suspeitos e apreendeu um menor durante ação criminosa que envolvia motoristas e vigilantes Balanço Geral Goiás|Do R7 16/06/2025 - 12h48 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h48 )

Oito pessoas foram flagradas furtando gasolina de caminhões tanque em Senador Canedo (GO). A polícia surpreendeu o grupo durante a ação, quando quatro foram presos e um menor foi apreendido. O esquema contava com apoio de motoristas e vigilantes, que usavam mangueiras de hidrante para agilizar o furto. A Polícia Civil apura o destino do combustível e possível relação com o tráfico.