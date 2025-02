Homem age por vingança e destrói moto com golpes de faca Suspeito não identificado danificou o veículo após um acidente de trânsito Balanço Geral Goiás|Do R7 22/01/2025 - 14h23 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), câmeras de segurança flagraram um homem danificando uma moto com golpes de faca. O suspeito, ainda não identificado, teria agido por vingança, após um acidente de trânsito que aconteceu um mês antes.

O acidente aconteceu no setor Maysa I, em Trindade (GO), quando um motociclista de aplicativo colidiu com o carro do homem. A batida foi leve e provocou apenas arranhões nos veículos.

Um mês depois, o suspeito foi até o condomínio onde o motociclista mora e atingiu a moto, que estava estacionada na porta do local, com golpes de faca no banco e nos pneus.

A vítima não tem informações sobre a identidade do homem e agora procura justiça para que o prejuízo causado no veículo seja arcado.