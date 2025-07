Homem com tornozeleira eletrônica ameaça moradores com faca em Caiapônia (GO) O suspeito, que estava embriagado e segurando uma garrafa de pinga, chegou a ameaçar até uma criança

Balanço Geral Goiás|Do R7 22/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share