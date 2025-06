Homem de 35 anos é preso após cortar o rosto da namorada de 17 anos A polícia precisou arrombar a porta do apartamento em que o casal estava para socorrer a jovem Balanço Geral Goiás|Do R7 02/06/2025 - 15h12 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h12 ) twitter

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a namorada de 17 anos com uma garrafa de vidro no Residencial Isabella, em Aparecida de Goiânia (GO). A polícia foi acionada por vizinhos e precisou arrombar a porta do apartamento para socorrer a jovem, que sofreu um corte profundo no rosto. O agressor, que já tinha histórico de violência, aguarda audiência de custódia para decidir se permanecerá preso.