Homem é autuado por pichar siglas de facção criminosa em Formosa (GO) O suspeito alegou não ser membro da facção e prometeu apagar as pichações Balanço Geral Goiás|Do R7 24/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores de Formosa (GO) ficaram alarmados ao ver muros e postes pichados com siglas de uma facção criminosa. A polícia identificou o responsável, que alegou não ser membro da facção e prometeu apagar as pichações. Ele foi autuado, mas não preso, e terá que limpar os locais. A polícia reforçou que não há facções na cidade e tranquilizou a população.