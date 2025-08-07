Homem é baleado por engano em frente a delegacia em Senador Canedo (GO) Os atiradores estavam em dois veículos quando passaram na porta da delegacia e efetuaram os disparos Balanço Geral Goiás|Do R7 07/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h35 ) twitter

Um homem de 57 anos foi baleado por engano em frente à Delegacia da Mulher de Senador Canedo (GO). Os atiradores estavam em dois veículos quando passaram na porta da delegacia e efetuaram os disparos. A vítima, que estava conversando com o verdadeiro alvo do ataque, foi levada ao hospital em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio ligada ao tráfico de drogas.