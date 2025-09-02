Logo R7.com
Homem é detido em flagrante enquanto pichava ponto de ônibus

O infrator, que tentou intimidar os policiais, terá que se apresentar à Justiça para responder pelo ato infracional

Balanço Geral Goiás|Do R7

Em Anápolis (GO), um homem foi preso em flagrante enquanto pichava um ponto de ônibus. Ao ser abordado pela polícia, alegou que um comerciante havia o contratado para pichar o local, mas a história foi desmentida. O infrator ainda tentou intimidar os policiais e mencionou contatos influentes. Apesar de liberado, ele terá que se apresentar à Justiça para responder pelo ato infracional.

