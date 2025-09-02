Homem é detido em flagrante enquanto pichava ponto de ônibus
O infrator, que tentou intimidar os policiais, terá que se apresentar à Justiça para responder pelo ato infracional
Em Anápolis (GO), um homem foi preso em flagrante enquanto pichava um ponto de ônibus. Ao ser abordado pela polícia, alegou que um comerciante havia o contratado para pichar o local, mas a história foi desmentida. O infrator ainda tentou intimidar os policiais e mencionou contatos influentes. Apesar de liberado, ele terá que se apresentar à Justiça para responder pelo ato infracional.