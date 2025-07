Homem é espancado por populares após agredir mulher no centro de Goiânia Segundo informações, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o agressor Balanço Geral Goiás|Do R7 17/07/2025 - 16h50 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h50 ) twitter

Um homem agrediu a ex-companheira com uma faca no centro de Goiânia (GO) e, após o ataque, foi espancado por populares. A polícia foi acionada e ambos receberam atendimento médico. Segundo informações, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o agressor.