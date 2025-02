Homem é expulso de distribuidora e morre atropelado na frente do local Carlos César Ferreira, conhecido como ‘Carlão’, foi empurrado com um cabo de rodo para fora do estabelecimento pelo dono do local

Balanço Geral Goiás|Do R7 03/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share