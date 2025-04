Homem é flagrado furtando mangueiras de incêndio de loja em Goiânia O suspeito, já conhecido por crimes semelhantes, foi encontrado pela polícia e confessou que furtou os objetos para trocar por drogas Balanço Geral Goiás|Do R7 04/04/2025 - 15h20 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h20 ) twitter

Um homem foi preso por furtar 14 mangueiras de incêndio de uma loja em Goiânia (GO).

Câmeras de segurança registraram quando o suspeito saiu do local, que fica no Setor Universitário, carregando sacolas com as mangueiras furtadas.

O suspeito, já conhecido por crimes semelhantes, foi encontrado e não negou o crime. Para a polícia, ele confessou que furtou os objetos para trocar por drogas.